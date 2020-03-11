كندا تخصص مليار دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، تخصيص تمويل بقيمة مليار دولار كندي لمساعدة الكنديين على مواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن نصف هذه الأموال سيتم تخصصها إلى المقاطعات والأقاليم.

وقال رئيس الوزراء الكندي -خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا- إن الحكومة الفيدرالية تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الكنديين في مواجهة الأزمة الصحية العالمية. وإن التمويل يشمل 275 مليون دولار لإجراء بحوث إضافية بما في ذلك تطوير اللقاحات و200 مليون دولار للإمدادات الطبية الفيدرالية ودعم المجتمعات الأصلية والجهود التعليمية.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية الكندية تتنازل أيضا عن فترة الانتظار لمدة أسبوع للتأمين على العمل لمساعدة العمال والشركات المتضررة من فيروس كورونا الجديد، واستكشاف تدابير إضافية لدعم المتضررين.

بدورها، قالت مديرة قسم الصحة العامة في كندا تيريزا تام، إن سلطات الصحة الفيدرالية والإقليمية تستعد لـ"مجموعة من السيناريوهات"، لكنها رفضت تقديم تنبؤات بشأن مدى تأثر السكان.

وأضافت أن الأمر متروك للكنديين للحفاظ على سلامة الناس، وخاصة أولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر مثل كبار السن أو الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.