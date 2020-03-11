الحكومة تحذر المواطنين: لا تتحركوا غدا إلا للضرورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة الأرصاد الجوية، إن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات، غدا الخميس، ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر 10 الماضي.

وأضاف شاهين في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، لافتا إلى أن تلك الحالة مثلما حدثت عام 1994.

وعقّب أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، قائلا هذا يوضح إننا مقبلون على أزمة كبيرة لذا قررنا منح الإجازة للمواطنين، ويجب أن يساعدنا المواطنين وبألا يتحركوا إلا للضرورة، حيث إن هدف الإجازة لتقليل التحرك للتعامل على المحاور والطرق السريعة.