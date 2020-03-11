قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن بلاده ستوقف كل رحلات الطيران والسفر من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين وإيران؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، مشيرا إلى أنه أمام المواطنين اللبنانيين والدبلوماسيين وموظفي المنظمات غير الحكومية أربعة أيام للعودة إلى لبنان.



وأضاف دياب - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - أن لبنان قرر كذلك منع دخول المسافرين من عدة دول من بينها (فرنسا وسوريا والعراق وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا)، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لإغلاق الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم، محذرا من التجمعات العامة.



وفي وقت سابق من اليوم .. أعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 61 حالة، موضحة أنه تم تشخيص 52 منها في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية، كما رصدت الوزارة حالة وفاة ثانية سجلت لدى مريض في العقد السادس من عمره كان مصابا بمرض مزمن.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت اليوم فيروس كورونا وباء عالميا.