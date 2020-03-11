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بولندا تغلق المدارس ودور السينما والمسارح بسبب فيروس كورونا

علم بولندا
علم بولندا
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 1:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 1:08 م

أعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيسكي اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى خلال الأسبوعين المقبلين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أنه سوف يتم تعليق الدراسة حتى 25 مارس الجاري، مضيفا أن الدراسة عبر الانترنت في الجامعات سوف تستمر .

وأضاف مورافيسكي أن المدرسين العاملين في الحضانات والمدارس الابتدائية سوف يستمرون في التواجد يومي الخميس والجمعة لرعاية الأطفال الذين لن يتمكن والديهم من تنظيم كيفية رعايتهم بعد فترة قصيرة من إعلان إغلاق المؤسسات التعليمية.

وطالب مورافيسكي أولياء الأمور بإبقاء أطفالهم في المنزل والابتعاد عن المصافحة باليدين.

وقال وزير الصحة لوكاش سزوموسكي "إنه بالفعل وقت الحجر الصحي في مجتمعنا".

وقال وزير الثقافة بيوتر جلينسكي إن بولندا سوف تغلق جميع المؤسسات الثقافية أمام العامة ابتداء من غد الخميس، وتشمل المسارح والمتاحف ودور الأوبرا ودور السينما.

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