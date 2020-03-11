بيراميدز «الإفريقي» يخشى انتفاضة إنبي في الدوري

ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وعلى ملعب بتروسبورت، يدخل إنبى المواجهة أمام بيراميدز، في تمام الساعة الخامسة مساءًا، تحت شعار استعادة الانتصارات بعد التعادل فى آخر مباراتين أمام طنطا وطلائع الجيش.

الفريق البترولى مع المخضرم حلمى طولان، نجح فى الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، محتلا المركز السادس برصيد 25 نقطة، ويعتمد طولان، على جهود هدافة محمد شريف ومحمود قاعود ومحمد بسيونى.

على الجانب الآخر، يسعى بيراميدز تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، مواصلة صحوته الإفريقية، على الصعيد المحلى، بعدما وصل الفريق للدور نصف النهائى بالكونفيدرالية فى أول مشاركة له، ويطمع فى الاستمرار والحفاظ على المركز الثالث بالدورى الموسم الحالى، الذى يحتله برصيد 29 نقطة، معتمدا على جهود هداف الدورى عبدالله السعيد ومعه كتيبة من النجوم أمثال الغانى جون أنطوى والبوركينابى إيريك تراورى ومحمد فاروق وإسلام عيسى.