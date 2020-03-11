قبرص تعلق التعليم بالعاصمة وتلغي الفعاليات العامة بسبب كورونا

قررت الحكومة القبرصية اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاحتواء انتشار فيروس "كورونا المستجد" داخل البلاد، من بينها إغلاق مؤقت للمدارس في العاصمة نيقوسيا.

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء قرر أيضا حظر التجمعات الجماهيرية الداخلية حتى 31 مارس الجاري، وإلغاء الفعاليات العامة والحفلات الموسيقية والعروض.

وكان مجلس الوزراء القبرصي قد اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسيادس لأكثر من 4 ساعات في القصر الرئاسي، وتقرر تمديد إغلاق أربع نقاط عبور حتى 18 من الشهر الجاري.

من جانبه، قال وزير الصحة كونستانتينوس يوانو عقب الاجتماع: إن المعابر في شارع ليدرا وأستروميريتيس وليفكا ودرينيا ستظل مغلقة حتى جلسة مجلس الوزراء القادمة في 18 مارس الجاري، كما تم حظر الفعاليات الداخلية والتجمعات الأخرى التي تزيد عن 75 شخصا حتى 31 مارس.

وأضاف كونستانتينوس:" أن الشيء نفسه ينطبق على الكنائس إذا كان هناك أكثر من 75 شخصاً"، فيما أكد وزير التعليم برودروموس برودرومو ضرورة تعليق عمل المدارس في منطقة نيقوسيا لمدة ثلاثة أيام، باستثناء المدارس الواقعة في المناطق النائية.

وكانت وزارة الصحة القبرصية قد أعلنت قبل يومين اكتشاف حالتين إصابة لرجلين قبرصيين بفيروس كورونا المستجد، الأول يبلغ من العمر 25 عاما والآخر 64 عاما.