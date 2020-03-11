كشف الصحفي الأمريكي مات سويدر، رحلة علاجه بالمستشفى المخصص للعزل؛ بعد أن تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر.

وقال سويدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، بعد شفائه من كورونا، إنه كان على بعد ساعتين من مغادرة مصر ولكن تم تشخيص اصابته بكورونا وتم نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الأمور سارت بشكل جيد في رحلة علاجه، وكانت هناك معاملة طيبة من الأطباء والعاملين بمستشفى العزل، كما أنه سعيد بتفاعل المصريين معه على تويتر.

وأضاف الصحفي الأمريكي أنه متواجد في الحجر الصحي ومتبقى 9 أيام لانتهاء فترة عزله، معربًا عن حبه الشديد لمصر، وأنه زار الكثير من الأماكن الأثرية بها مثل الأهرامات.

وأشار إلى أنه بالرغم من ظروف إصابته بهذا الفيروس إلا أنه يعتزم زيارة مصر مرة ثانية، كما أنه سعيد بحالة الدفء التي لمسها من المصريين خلال هذه الفترة.

وأضاف: "سأظل مرتديا تي شيرت مكتوب عليه أحب مصر وخلال تواجدي في مصر تعلمات الكثير من الكلمات العربية".