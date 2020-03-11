يحرص فريق من الشباب الفلسطيني، على أخذ جولة حول مدن الضفة الغربية بشكل شبه أسبوعي، مارين بالجدران العازلة ونقاط التفتيش، وهدفهم السير على كل شبر من أرضهم، وأيضا إغاظة جنود الاحتلال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الأمم المتحدة، فإن الاحتلال الإسرائيلي يضع 7705 عوائق وقيود على التحرك الحر للفلسطينيين بالضفة الغربية، ومن أبرز تلك العوائق: نقاط تفتيش بكل مكان لا يمر منها غير من لديه تصريح، وجدار عازل بطول 440 ميلا، ودوريات متنقلة بإمكانها تحويل نزهة بريئة لفلسطينيين إلى عملية ملاحقة واعتقال مؤذية.

وبالنسبة لصهيب سمارة، قائد حراك قيادة الدراجات في فلسطين، فالأمر ليس مجرد هواية، بل هو سبيل من المقاومة.

ويقول صهيب متذكرا أسوأ المواقف التي واجهها عندما مر بنقطة تفتيش مع صديقه على دراجتيهما، فسمع جنديا إسرائيليا يستأذن الظابط بأن يطلق النار على الشابين الفلسطينيين بالذراع.

ويضيف صهيب، أنه لا يعبأ بنفسه إن قتلوه حال جادلهم بعدم أحقيتهم في إيقافه وسط الطريق، ولكنه يخشى أن تقدم قوات الاحتلال بعد قتله على هدم منزل أسرته، كما هو شائع من سبل الاحتلال لمعاقبة الفلسطينيين.

ويقول صهيب، إن قيادة دراجة في الضفة الغربية هو بمثابة لكمة في وجه الاحتلال الذي لا يحب أن يرى الفلسطينيين يتحركون بحرية، وفي نفس الوقت، فالدراجات وسيلة للتعرف على أرض فلسطين بشكل أوسع وتعميق العلاقة معها.

أنشأ صهيب عام 2016 صفحة على "فيسبوك" لسائقي دراجات رام الله، وخلال 4 سنوات من إنشائها، زاد عدد أعضاء الفريق لـ3000 شخص، ليتغير اسم الفريق ليحمل اسم "فلسطين عالبسكليت".

ويتابع صهيب بما أنه بلغ 30 عاما، فإن جميع أقربائه يطالبونه بالتوقف عن هوايته، وأن يبحث عن عمل أو يتزوج بدلا من ذلك، ولكنه فضل الاستمرار في هوايته.

وقال صحفي "الجارديان"، الذي رافق الفريق في إحدى رحلاتهم حول بيت لحم، إن قيادة الفريق للدراجات تجعل السائحين ينزلون من الحافلات ليلتحقوا بسائقي الدراجات، ويروا المدينة بتفاصيلها، مارين بكنيسة المهد والفندق المسور الشهير.

وتضيف ملك حسن، منسقة لرحلات الفريق، أن قيادة الدراجات هي وسيلة للتغيير، فهي بيئيا ممتازة، واجتماعيا عظيمة؛ لأنها أفضل شيء لكسر الثلج بين الناس، وبعضهم لأنه عندما يمر أحد أعضاء الفريق بدراجته على مجموعة من الأشخاص فهم يتبادلون التحية والحديث بكل سهولة.

وتتابع ملك، أن من العوائق الأخرى بالنسبة لسائقي الدراجات، غير الاحتلال، هي "المناخ الحار للضفة الغربية"، وكذلك طبيعة أرضها الجبلية، وبالنسبة إليها نظرا للتقاليد التي ترفض أن تقود سيدة محجبة دراجة.

وفي رحلة استمرت 4 أيام، خرج 11 شخصا من الفريق، بينهم سيدتين، في جولة من مخيم قلنديا وحتى العقبة الأردنية لمسافة 300 ميل.

وتقول ملك إن زوجها لا يشاطرها هواية ركوب الدراجات، ولكنه هو أكبر داعم لها لتستمر في الهواية.

وأضافت ملك، أنها أحبت تلك الهواية أثناء دراستها للماجيستير خارج فلسطين، فكلما كانت تشعر بالتوتر كانت تلجأ للدراجة لتستعيد هدوئها.

وتقول ملك عن الرحلة الأخيرة، إنها رائعة، ولكن شعرت بالتقييد كثيرا؛ إذ أن بين كل وادٍ وآخر توجد نقطة لشرطة الاحتلال، فخلال كل 50 كيلومترا، توجد مستوطنتين غير رسميتين على الأقل للإسرائيليين، وفيها أبراج المراقبة والدوريات التي لا تُشعر سائق الدراجة بالحرية والاطمئنان.

ومن آخر رحلات فريق "فلسطين عالبسكليت" أيضا، كانت جولة مؤلفة من 70 سائق دراجة حول الجدار العازل، والتي يقول صهيب عنها: "يجب أن نستمر في القيادة حول ذلك الجدار وتذّكر أرضنا، وإلا سيستمر الإسرائيليون في نهب المزيد منها".