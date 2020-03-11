رئيس المكسيك يعلن إطلاق «يانصيب» لصيانة طائرة سلفه الرئاسية

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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، رسميا إطلاق يانصيب قام بتنظيمه لتمويل عملية صيانة الطائرة الرئاسية التي تعود لسلفه إنريك بينو نيتو.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، قال الرئيس الشعبوي اليساري إن اليانصيب من شأنه "وصم الفساد وعمليات الهدر والغطرسة وعدم احترام الناس".

وبدأت عملية بيع تذاكر اليانصيب رسميا في 64 مدينة مكسيكية أمس الثلاثاء وقال الرئيس إنه اشتري عددا من التذاكر.

وبعدما أخفق أوبرادور في بيع الطائرة، قال إنه سينظم يانصيب يشمل 6 ملايين تذكرة لجمع نحو 160 مليون دولار، وسيتم توزيع جوائز مالية بنحو 100 مليون على 100 فائز.

وأوضح أنه سيتم توجيه الأموال المتبقية لتمويل مستشفيات حكومية وتغطية تكاليف صيانة الطائرة لمدة عامين، أو حتى تتمكن الحكومة من بيعها أو تأجيرها.