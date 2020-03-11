رويترز: الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 1500 سجين من طالبان

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أظهرت نسخة مرسوم يصدره الرئيس الأفغاني أشرف غني يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) وأطلعت عليها رويترز أن الرئيس وافق على إطلاق سراح 1500 سجين من حركة طالبان في خطوة تهدف لإطلاق محادثات مباشرة مع الحركة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما.

ويذكر المرسوم الصادر في صفحتين ويعلنه مكتب الرئيس في وقت لاحق الأربعاء أنه يتعين على كل سجناء طالبان المفرج عنهم تقديم ”إقرار مكتوب بعدم العودة إلى ساحة القتال“.

ويشرح المرسوم تفاصيل بشأن كيفية الإفراج عن سجناء طالبان وذلك بأسلوب ممنهج لدعم محادثات السلام. وتشير الوثيقة إلى أن الإفراج عن السجناء سيبدأ خلال أربعة أيام.