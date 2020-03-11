بنك مورجان ستانلي يحذر من تراجع الطلب على سندات الدول المصدرة للنفط

حذر بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، من تراجع الطلب على السندات الدولية للدول المصدرة للنفط، في ظل مواجهة هذه الدول لعجز متزايد في ميزانياتها، وتصاعد احتياجاتها المالية الخارجية نتيجة تراجع أسعار النفط.

وبحسب تقرير أعده محللو مورجان ستانلي من لندن، وتم توزيعه عبر الإنترنت فإن هذه الدول التي تمثل حوالي 40% من مؤشر مورجان ستانلي لسندات الاقتصادات الصاعدة، تواجه احتمالات خفض تصنيفها الائتماني بعد انهيار أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف التقرير أن هذه المخاطر تشتد حدتها بالنسبة لدول الخليج التي لم تتأثر فيها الأسواق بهذه التطورات حتى الآن.

وأشار مورجان ستانلي إلى أنه لا يتوقع تراجع الضغوط على أي من السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخلجي، لكنه فقط يركز على حقيقة أن أسواق الصرف الأجنبي لم يتم تعديلها بنفس وتيرة التغيير في أسواق الائتمان.