استمرار تراجع البورصات الآسيوية بسبب المخاوف من كورونا

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استهلت الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم الأربعاء بتراجع حاد بسبب استمرار المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والغموض المحيط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 06ر451 نقطة أي بنسبة 27ر2% إلى 06ر19416 نقطة وهو أقل مستوى له منذ حوالي 15 شهرا.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية بمقدار 56ر21 نقطة أي بنسبة 53ر1% إلى 12ر1385 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول للأوراق المالية بنسبة 78ر2% في حين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في الصين بنسبة 94ر0%.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن اعتزامه الكشف عن إجراءات "كبيرة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، لكن كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو كان حاضرا أمس مؤتمرا صحفيا ولم يكشف أي تفاصيل مهمة للخطة.

وقال كودلو إن الرئيس يريد خفضا مؤقتا للضرائب على الأجور كجزء من حزمة إجراءات التحفيز الاقتصادي.