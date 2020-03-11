أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أمس الثلاثاء، وصول فريق أمنى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بى.آى"، للمساعدة في التحقيقات التي تجريها السلطات حول محاولة الاغتيال الفاشلة التى استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وأوضحت الوزارة فى بيان مقتضب، أن الفريق الأمني يتألف من 3 خبراء بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكى، مشيرة إلي أنه سيشارك في التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء، وفقا لموقع "سودان تريبون" الإخباري.

ويأتى ذلك بعد يوم من قرار لمجلس الأمن والدفاع بالاستعانة بالأصدقاء لكشف المتورطين في العملية الإرهابية الفاشلة.

ووصف مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب، مارشال بيلينجسي، خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع السوداني، استهداف رئيس الوزراء بـ "العمل الجبان"، معلنا العزم على تقديم الدعم الممكن للسودان في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاربة تجارة وغسيل الأموال.

إلي ذلك، كشف ‏وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن السلطات السودانية أوقفت مشتبه بهم بمحاولة اغتيال حمدوك بينهم أجانب.

وكشفت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الشرطة السودانية، فإن العبوة التي استهدفت موكب حمدوك، كانت شديدة الانفجار، ووصل قطر آثارها إلى 1500 متر.

وأورد البيان أن العبوة التي تزن 750 جراما، تم زرعها على جانبي الطريق، وهي مصنوعة من مادة "أذيد الرصاص"، شديدة الحساسية، ولذلك، خلفت حفرة من 90 سنتميترا وعرض 65 سنتميترا وعمق 35 سنتيمترا.