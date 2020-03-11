اقتراحات النواب توافق على اقتراحات بصيانة ورصف طرق داخلية بالمحافظات

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عقدت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، ناقشت فيه عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من بعض نواب المجلس.

وشارك في الاجتماع ممثلون لوزارات: التنمية المحلية، والنقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، بالإضافة إلى ممثلي هيئتي السكة الحديد والطرق والكباري.

وبعد مناقشات بين الحاضرين، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن إعادة رصف الطريق الرابط بين قرى غرب الموهوب وأبو منقار وأبو هريرة – محافظة الوادي الجديد.

وأصدرت اللجنة توصية موجهة إلى الجهات التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، طالبت فيها بسرعة التنفيذ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

وقال النائب تامر عبد القادر في الاجتماع إن حالة الطريق سيئة بشكل يتسبب في وقوع حوادث كثيرة.

كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة مقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن توفير الاعتماد المالي من وزارة النقل لإنشاء كوبري مشاة علوي يربط منطقة ساحل طما الغربي بمدينة طما – محافظة سوهاج.

وانتهت اللجنة إلى تأجيل اقتراح برغبة مقدم من النائب نفسه بشأن الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من محور طما الجديد – محافظة سوهاج، وجاء قرار اللجنة بالتأجيل "لمزيد من الدراسة".

وشملت قائمة الموافقات كذلك، اقتراحا برغبة مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن رصف طريق الديروتين من أول مفارق بهوت حتى مدخل القرية، ثم من أول كوبري الطيبة حتى مدخل قرية الطيبة من الجهة الأخرى – محافظة الدقهلية.