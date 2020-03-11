أستراليا تفرض حظرا على القادمين من إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء فرض حظر على المسافرين القادمين من إيطاليا، حيث تكافح السلطات للسيطرة على تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

تأتي هذه الخطوة بعدما فرضت الحكومة الإيطالية قيودا صارمة على السفر داخل البلاد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا يوم الثلاثاء، إلى 10149 شخصا من 9172 حالة في اليوم السابق، وذلك حسبما أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية.

وارتفعت حالات الوفيات من 463 في اليوم السابق إلى 631 حالة وفاة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للرعاية المركزة من 733 إلى 877 حيث أصبحت إيطاليا الدول الأشد تضررا من انتشار الفيروس في أوروبا

واعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، سيمنع السكان غير الأستراليين القادمين من إيطاليا من دخول البلاد، بينما سيتم وضع السكان الأستراليين العائدين للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

كما أعلن موريسون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن حزمة إنفاق في مجال الصحة بقيمة 4ر2 مليار دولار أسترالي (56ر1 مليار دولار أمريكي) للتركيز على الاختبارات الخاصة بالفيروس و"رعاية كبار السن والسكان الأصليين في أستراليا"

يذكر أن أستراليا سجلت أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة، وفقا لآخر الإحصاءات الحكومية.