جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة بعنوان «اقوى واحميها وبلاش تتحرش بيها»

نظمت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هايدي حسام الدين -اليوم الأربعاء- ندوة بعنوان "اقوى واحميها وبلاش تتحرش بيها"، وذلك في كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور شيرين حامد أبو وردة عميد كلية التجارة، والدكتور وليد عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الوحدات داخل كليات الجامعة وحشد من الطلاب.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات المجلس القومي للمرأة واليوم الوطني للمرأة المصرية، وفي إطار المشاركة المجتمعية للجامعة.

وحاضرت في الندوة الدكتورة آمال عبد السميع أستاذ الصحة النفسية وعميد كلية التربية الأسبق بالجامعة، متحدثة عن أشكال العنف ومفهومه وأسبابه ومنها زواج القاصرات والعنف الأسري والتحرش والجهل بالصحة الإنجابية ومرض سرطان الثدي وختان الإناث وغيرها بالإضافة إلى نشر ثقافة وتوعية مناهضة العنف ضد المرأة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن تنظيم ندوات التوعية يأتي في إطار تفعيل التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية والتوعية بضرورة رفض مثل تلك الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري.

وأضاف أن الجامعة لها دور مهم وفعال في مكافحة ذلك الفكر والسلوك العدواني وتأكيد نبذ ظاهرة العنف والتحرش ضد المرأة؛ نظرًا لالتزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات واتساقًا مع اهتمام الدولة للتصدي لهذا الانحراف السلوكي الجديد على عادات وقيم وتقاليد المجتمع.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على أن يكون التعامل مع الطالبات في إطار من الاحترام المتبادل.