 مصرع خط الإسماعيلية أثناء تبادل إطلاق النار مع شرطة المحافظة - بوابة الشروق
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مصرع خط الإسماعيلية أثناء تبادل إطلاق النار مع شرطة المحافظة

مصطفى عطية
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 6:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 6:58 م

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية، والهارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، والهارب من تنفيذ 20 حكمًا، أبرزهم ( 3 إعدام، و11 مؤبد، وحكمي حبس) في قضايا (سطو مسلح، قطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، اتجار بالمخدرات، خطف، سلاح بدون ترخيص).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه، مما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على ( بندقية آلية، عدد من الخزن، كمية من الطلقات النارية، مبلغ مالى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي النيابة العامة التحقيقات.


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