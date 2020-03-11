الصحة اللبنانية: تسجيل ثاني حالة وفاة و61 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاربعاء عن تسجيل ثاني حالة وفاة و61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام :"بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة منها 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري وتسع حالات في المستشفيات الجامعية".

وأشارت إلى أن 37 بالمئة وافدة من الخارج (مصر، والمملكة المتحدة، وإيران، وسويسرا)، و58 بالمئة من بين المخالطين للحالات المثبتة (13 من بين المخالطين لحالة وافدة من مصر، 5 من بين المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، 5 من بين المخالطين لحالات وافدة من إيران)، وبالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصي 6 بالمئة.

ولفتت إلى أن 11 بالمئة من الحالات دون عمر 20 عاما ، و77 بالمئة من عمر 20 إلى 59 سنة، و10 بالمئة من عمر 60 عاما وما فوق.

وأعلنت تسجيل حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بحالة حرجة.