 المفوضية الأوروبية تريد حظر تدمير البضائع غير المباعة للتصدي للمخلفات - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تريد حظر تدمير البضائع غير المباعة للتصدي للمخلفات

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 5:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 5:07 م

أعلن فيرجينيجوس سينكفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بشؤون البيئة والمحيطات والمصائد، اليوم الأربعاء، أن من بين الإجراءات التى يتم الترويج لها ضمن خطة المفوضية الأوروبية الجديدة للتصدي لتبديد الموارد المحدودة، فرض حظر على تدمير البضائع غير المباعة والترويج للحق في إصلاح المنتجات الإلكترونية.

وأضاف سينكفيسيوس، اليوم الأربعاء، في معرض تقديم خطة عمل "الاقتصاد الدوار": "نموذج النمو الخطى القائم على مبدأ - خذ، واصنع، واستخدم، وتخلص - بلغ أقصى مداه".

وقالت المفوضية إن نحو نصف كل الغازات الدفيئة تأتي من استخلاص الموارد ومعالجتها، ولا يتم إعادة ادخال إلا 12% من الخامات والموارد في المنتجات التي تم التخلص منها إلى الاقتصاد في الوقت الحاضر.

وللتحرك صوب نموذج أكثر استدامة، تريد المفوضية أن يتراجع استخدام المنتجات أحادية الاستخدام لزيادة إعادة التدوير ولإطالة عمر الأجهزة.

تغطي خطة الاقتصاد الدوار الإلكترونيات والبطاريات والمركبات والتعليب والمنسوجات والبناء والغذاء، ولا تضم الخطة حاليا أهدافا أو تفاصيل.

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