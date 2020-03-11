سياتل الأمريكية تغلق جميع المدارس العامة لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت السلطات في مدينة سياتل الأمريكية أنها ستغلق جميع المدارس الحكومية ابتداءً من غد الخميس ولمدة أسبوعين بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت إدارة مدارس سياتل العامة في رسالة إلى أولياء الأمور أن المدينة "تواجه أزمة صحية غير مسبوقة في مجتمعنا"، مضيفة أن قرار إغلاق أبوابها أمام طلبة المدارس "كان صعبًا للغاية".



يشار إلى أن ولاية واشنطن، شمال غرب الولايات المتحدة ، حيث تقع مدينة سياتل،تعتبر واحدة من أكثر مناطق البلاد تضررا من الوباء.



وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن حاكم واشنطن قد حظر تنظيم المناسبات التي يمكن أن يشارك بها أكثر من 250 شخصًا في محاولة لوقف انتشار الفيروس، الذي أسفر عن وفاة 24 شخصا في الولاية.