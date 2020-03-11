الشرطة السلوفاكية تقبض على 13 قاضيا بسبب الفساد

ألقت الشرطة السلوفاكية القبض على 13 قاضيا وعدة أشخاص آخرين اليوم الأربعاء بناء على شبهة ضلوعهم في أعمال فساد، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن هذا على صلة بمقتل صحفي استقصائي وهي الجريمة التي أثارت تظاهرات حاشدة.

وأشارت الصور الفوتوغرافية والمقاطع المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام السلوفاكية إلى أن القضاة المقبوض عليهم مشاركون في التحقيق في مقتل الصحفي يان كوسياك.

وتفيد مزاعم بأن المستثمر ماريان كوسنر الذي يحاكم لأنه أمر بقتل الصحفي، كان قد قدم رشاوي للقضاة بشكل ممنهج لسنوات، قبل فترة طويلة من جريمة القتل التي حدثت في شباط/فبراير 2018.

وقالت الشرطة في منشور عبر موقع فيسبوك أن 13 قاضيا في الخدمة وقاض سابق ومحام وثلاثة أشخاص آخرين ألقي القبض عليهم في العملية المسماة بـ"العاصفة". ولم تكشف الشرطة عن أسماء المقبوض عليهم.

يشار إلى أن المقبوض عليهم متهمون بالفساد وسوء استغلال المنصب وكذلك بعرقلة الإجراءات القضائية وتعريض استقلال القضاء للخطر.

وكان الصحفي المقتول قد تحدث بالتفصيل عن شركات المليونير كوسنر إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالفساد. وبعد مقتله، أدت التظاهرات الحاشدة ضد الفساد إلى استقالة حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي آنذاك.