إجراءات قانونية ضد المتقاعسين في تقنين أراضي الدولة بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال التعدي على أراضي الدولة خاصة المتقاعسين الذين لم يسددوا الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم.

وأضاف خلال اجتماع لجنة تقنين واضعي اليد بالمحافظة بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، أنه سيتم تكثيف حملات الإزالة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها، والتنسيق المستمر لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه اللجنة أثناء أداء مهامها، والعمل على حلها، مع وضع لافتات على الأراضي المستردة توضح ملكيتها للوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال تكرار التعدي، بجانب وضع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين من واضعي اليد بدفع المبالغ المستحقة علي أقساط وذلك للتيسير عليهم في إجراءات تقنين أوضاعهم.

مشيرا إلى أن ذلك حق الدولة والشعب ويجب الحفاظ عليه.