تونس تعلن عن حالة سابعة لمصاب بفيروس كورونا عائد من مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل الاصابة السابعة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن عائد من مصر.

وقال الوزير في جلسة استماع أمام لجنة الصحة بالبرلمان عن الإصابة السابعة، بعد ان أثبتت التحاليل المخبرية التقاط مواطن تونسي عائد من مصر للفيروس.

وكان أحد المصابين غادر تونس نحو مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وأعلنت تونس تعليق الرحلات البحرية والجوية مع إيطاليا، باستثناء عدد محدود من الرحلات الجوية عبر العاصمة روما، فيما ألزمت اكثر من ألفي مواطن الخضوع للحجر الصحي أغلبهم من العائدين من الخارج تحسبا لإصابتهم بالفيروس.