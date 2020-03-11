تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، بالقرب من المعادي، بعد تداول مقطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي.

وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى طلبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا بتداول رواد التواصل الاجتماعى لفيديو سائق أكره شاب صيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم بمنطقة المعادي، وأمر بتشكيل فريق بحث تمكن من ضبط السائق، وإحالته للنيابة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو لسائق سيارة الملاكي، التابع لإحدى الشركات، وهو يضع على فمه منديل خوفًا من إصابته بفيروس كورونا، وبجواره سيارة أخرى يمارس قائدها أساليب المضايقة للشاب الصيني، من خلال الكلمات التي تدل على أنهم حاملو الفيروس وسبب انتشاره في العالم.