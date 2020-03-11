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11 نائبا من حزب قلب تونس المعارض يقدمون طلب استقالة

حزب قلب تونس
حزب قلب تونس
تونس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 12:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 12:07 ص

تقدم 11 نائبا من كتلة حزب "قلب تونس" المعارض، أمس الثلاثاء، بطلب الاستقالة من الحزب بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق الولاية البرلمانية الجديدة.

وحل حزب "قلب تونس" الذي يرأسه رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي ثانيا في الانتخابات التشريعية في أول مشاركة له في الانتخابات في حين خسر القروي الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.

وعلل النواب ومن بينهم رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي طلب استقالتهم بمعارضتهم لطريقة إدارة الحزب ومواقفه السياسية من الحكومة والرئاسة.

وتقدم النواب بطلبهم إلى مكتب مجلس النواب (البرلمان) في انتظار أن يتم تفعيله.وقال متحدث باسم الحزب الصادق جبنون إنه لا تزال هناك فرصة لرأب الصدع والتراجع عن الاستقالة في اجتماع منتظر للمكتب السياسي.

ومن شأن انسحاب النواب أن يضعف من موقف الحزب الذي تحتل كتلته المرتبة الثالثة في البرلمان بـ38 مقعدا.


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