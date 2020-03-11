فرج عامر يصف مباراة الأهلي وسموحة بـ «الفيل والنحلة»

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شبه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مباراة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم بلقاء "الفيل والنحلة".

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الأهلي وسموحة مباراة بين الفيل والنحلة محدش فيهم يقدر على الثاني".

ويحل سموحة ضيفًا على الأهلي في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، جمعها من 16 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.

بينما يحل سموحة في المركز السابع برصيد 24، جمعها من 17 مباراة.