تعادل سلبي بين الأهلي وسموحة في الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سلبيًّا مع سموحة في الشوط الأول من زمن المباراة، التي تقام بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.

غابت الخطورة الحقيقية على مرمى الفريقين خلال الـ45 دقيقة الأولى، وحصل الأهلي على أكثر من ضربة ركنية ولكن لم تستغل بشكل جيد.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد فتحي وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» وأحمد الشيخ وحسين الشحات ومروان محسن.

وجاءت بداية الظهور الهجومي للأهلي خلال الدقائق العشر الأولى عن طريق خطأ حصل عليه الشيخ، من خارج حدود منطقة الجزاء، نفذه أفشة، لكن دفاع سموحة أبعد الكرة، قبل أن يتصدى الشناوي لتصويبة حسام حسن، ويلتحم معه محمد طلعت، وتخرج الكرة إلى ركنية.

يضغط أيمن أشرف في الدقيقة 12، ويستخلص الكرة ويطلق تصويبة قوية يحولها حارس مرمى سموحة إلى ضربة ركنية نفذها أفشة، وقابلها الشيخ برأسية تمر أعلى العارضة في فرصتين متتاليتين للفريق.

يتواصل ضغط الأهلي، ويحصل الفريق على ضربة ركنية في الدقيقة 14، تنتهي بالوصول إلى الشيخ، الذي حاول تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع سموحة حولها إلى ركنية.

ضغط متواصل وانتشار للاعبي الأهلي في منطقة وسط سموحة، ويحصل أفشة، على خطأ في الدقيقة 18، من خارج منطقة الجزاء، وينفذ الكرة وترتد من الحائط الدفاعي ويظهر الشناوي، من جديد ويبعد عرضية سموحة في الدقيقة 21.

تمر الدقائق ويستمر التعادل السلبي قائمًا بين الفريقين، ويحصل الأهلي من جديد على ضربة ركنية في الدقيقة 30 ولكن لم تستغل، وينطلق السولية، من عمق الملعب ويدخل منطقة جزاء سموحة ولكن الدفاع يحول الكرة إلى ركنية جديدة.

ويحصل الأهلي على خطأ في الدقيقة 40، من خارج حدود منطقة الجزاء، ويطلق الشيخ تصويبة ترتد من الحائط الدفاعي، ويرسل أيمن أشرف عرضية يبعدها دفاع سموحة إلى ضربة ركنية، وتمر الدقائق الأخيرة دون أي تعديل في النتيجة، ويطلق محمد عادل، حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.