 بنما تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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بنما تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 9:51 ص


أعلنت وزارة الصحة في بنما، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز- عربية) ـ أنه تم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وكان وزير الصحة قال أول أمس الاثنين إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالفيروس وهي لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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