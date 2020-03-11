اليابان تحيي الذكرى التاسعة لتعرضها لزلزال وتسونامي وكارثة نووية

تكرم اليابان اليوم الأربعاء مواطنيها الذين لقوا حتفهم جراء الزلزال القوي الذي تعرضت له البلاد وأسفر عن حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) تسببت في حدوث أسوأ كارثة نووية تشهدها اليابان.

وألغت الحكومة المركزية والحكومات المحلية مراسم إحياء الذكرى السنوية حيث طلب رئيس الوزراء شينزو آبي إلغاء التجمعات الكبيرة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت اليابان قد أكدت تسجيل 1250 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 700 حالة على متن سفينة خضعت للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما لأكثر من أسبوعين. وسجلت طوكيو 19 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وسيؤدي آبي صلاة صامتة في مكتبه الساعة 0246 مساء (0546 بتوقيت جرينتش)، وهو نفس موعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر في شمال شرق اليابان يوم 11 آذار/مارس 2011 .

وتسببت الكارثة الطبيعة المزدوجة في مقتل أو فقد 18400 شخص وأدت إلى حدوث انصهار ثلاثي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية (على بعد 240 كيلومترا) شمال شرق طوكيو.

وتسببت هذه الكارثة النووية في فرار مئات الآلاف من المنطقة حيث انبعثت كميات كبيرة من المواد المشعة في البيئة.

وقالت وكالة إعادة البناء إن نحو 47700 شخص مازالوا غير قادرين على العودة لمنازلهم بسبب التلوث الاشعاعي في المناطق القريبة من المنشآت النووية. مع ذلك، يقول النشطاء إن العدد أكبر من ذلك.

وكانت حكومة آبي قد ألغت الأسبوع الماضي أمر إخلاء منطقة صغيرة في بلدة فوتابا، التي كانت تستضيف المحطة النووية مع بلدة أوكوما.

تأتي هذه الخطوة قبل ثلاثة أسابيع من وصول الشعلة الأولمبية في فوتابا، قبل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف.