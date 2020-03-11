تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا

أكدت السلطات التركية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تصريح صحفي، إن المريض أصيب بالفيروس خلال وجوده في أوروبا، وهو حاليًا قيد الحجر الصحي.

وأضاف «قوجة» أن المصاب بفيروس كورونا ذكر وهو مواطن تركي وحالته الصحية العامة جيدة، وتم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت المراقبة الصحية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، أمس الثلاثاء، أكثر من 3136 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 116 ألف إصابة.