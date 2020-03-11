 المحمدي خارج حسابات البدري في معسكر مارس - بوابة الشروق
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المحمدي خارج حسابات البدري في معسكر مارس

الشروق
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:27 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:27 ص

خرج باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي من حسابات حسام البدري، المدير الفني لمعسكر شهر مارس الجاري، بعد الكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت الفحوصات الطبية أن باهر المحمدي يعاني من إصابة عبارة عن تمزق في أربطة الركبة، وسيحتاج لمدة 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات.

وكان المحمدي قد تعرض لتلك الإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق أول أمس الإثنين.

ويواجه المنتخب الوطني الأولي نظيره التوجولي يومي 26 و29 مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.


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