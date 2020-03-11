الدنمارك تغلق كل المدارس العامة ودور الحضانة بسبب كورونا

قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إنه سيتم إغلاق كل المدارس العامة ودور الحضانة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة اسبوعين في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فريدريكسن في تصريحات للصحفيين في وقت متأخر اليوم الأربعاء إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بـ"مهام حيوية" سيمكثون في منازلهم اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالت الحكومة إن هذه "الإجراءات الصارمة" لن تنطبق على الموظفين في قطاع الصحة ودور التمريض والشرطة.

وأوضحت فريدريكسن أن الحكومة تقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص، قائلة إنها توصي بهذا الأمر الآن.

وأضافت أنه تمت دعوة الملاهي الليلة وصالات الرقص إلى إغلاق أبوابها لبعض الوقت.

وأكدت رئيسة الوزراء "سنقوم بتقليص كل الأنشطة في المجتمع قدر الإمكان"، مشيرة إلى أن البلاد دخلت في مرحلة جديدة مع العدوى بعد تسجيل 514 إصابة بكورونا حتى مساء اليوم الأربعاء.