جامعة المنصورة توضح ملابسات الاشتباه في إصابة مريضة بالمستشفى الجامعي بفيروس كورونا

نفت جامعة المنصورة، ما تردد عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الجامعة، مشيرة إلى وصول الحالة إلى قسم الباطنة بالمستشفى يوم 1 مارس الجاري، (وهي سيدة بإحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية تبلغ من العمر 41 عامًا) للمتابعة من مرض الروماتويد الذي تعاني منه منذ عام 1998، واتضح إصابتها بجلطة في الساق وعليه تم حجزها بالمستشفى.

وأوضحت المستشفى أنه بتاريخ 4/3/2020 بدأت الحالة تعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر، وإثر هذه الأعراض تم تحويلها لقسم الأمراض الصدرية وتم عمل أشعة مقطعية أظهرت وجود جلطة بالشرايين الرئوية والتهاب رئوي، وبدأت الحالة تلقي العلاج المناسب.

واستطردت، أنه بتاريخ 9/3/2020 ساءت الحالة الصحية للمريضة مع ظهور ارتفاع بدرجة حرارة الجسم وزادت شدة الإصابة بالصدر، ثم بتاريخ 9/3/2020 م (الساعة السابعة مساءا) تم إتباع الإجراءات المتفق عليها بين الجامعة ووزارة الصحة لنقل الحالات المشبه بإصابتها بفيروس كورونا طبقًا لبرتوكول التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتم نقل الحالة المشتبه بها إلى وزارة الصحة لإجراء التحاليل المعملية للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمها.

وذكرت الجامعة، أنه بتاريخ الأربعاء 11/3/2020 أظهرت النتائج أنها سلبية لفيروس كورونا المستجد COVID-190 .

وأكدت الجامعة حرصها التام على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع المرضى بالمستشفيات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب، وأهابت بالجميع عدم نقل الأخبار غير المؤكدة، والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة أي بيانات.