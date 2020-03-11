استطلاع: 55% من الألمان راضون عن إدارة وزير الصحة لأزمة كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا اليوم الأربعاء، عن رضا غالبية المواطنين عن إدارة وزير الصحة ينس شبان لأزمة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) أن 55% ممن شملهم الاستطلاع وصفوا إدارة الوزير للأزمة، بالممتازة أو الجيدة.

في المقابل، رأى 37% من المشاركين أن إدارة الوزير للأزمة أقل من جيدة، أو سيئة.

يذكر أن شبان ينتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

وأوضحت النتائج أن نسبة الرضى عن أداء الحكومة ككل في مواجهة الأزمة، جاءت أقل من نسبة الرضى عن شبان، حيث أعرب 43% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن طريقة إدارة الحكومة للأزمة "ممتازة" أو "جيدة"، فيما وصف 52% ممن شملهم الاستطلاع هذه الطريقة بأنها "أقل من جيدة" أو"سيئة".