نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير المناطق العشوائية وكورنيش ترعة القاصد بطنطا

تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير المناطق العشوائية بطنطا لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الجارية للتأكيد على الانتهاء منها وفق جداولها الزمنية.

وشملت الجولة الميدانية حيي أول وثان طنطا بحضور عادل داود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، حيث بدأ نائب المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بمنطقة سيجر بإجمالي تكلفة 56 مليون جنيه، بينما تبلغ تكلفة منطقة العجيزي 86 مليون جنيه، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية (مياه شرب – صرف صحي) للبدء في أعمال الرصف والإنترلوك.

كما تابع جولته بتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بطنطا بإجمالي تكلفة 16 مليون جنيه لمتابعة أعمال الرصف الجارية.

وأوضح نائب المحافظ أن الهدف من تطوير الكورنيش هو توفير متنفس جديد لأهالي المحافظة على ترعة القاصد وتجميل المنطقة.