 رئيس النمسا بعد إغلاق المدارس: نسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا - بوابة الشروق
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رئيس النمسا بعد إغلاق المدارس: نسعى للسيطرة على انتشار فيروس كورونا

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:10 م
أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ، أن نظام الرعاية الصحية في البلاد هو واحد من أفضل النظم في العالم ، مشيرا إلى أن النمسا لديها جميع الأدوات لإبطاء انتشار فيروس كورونا قدر الإمكان.

وقال الرئيس النمساوي في تصريح له اليوم الأربعاء: "إنه إذا تعاونت جميع الأطراف كلما تمكنا من تأخير الانتشار و كان ذلك افضل لمجتمعنا".

وطالب الرئيس من المواطنين دعم التدابير التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية.

كانت الحكومة النمساوية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق الدراسة بالمدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 248 حالة.

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