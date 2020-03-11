البنتاجون: كل الخيارات متاحة للتعامل مع التهديد الإيراني في العراق

قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، إن كل الخيارات ستكون متاحة أمام الإدارة الأمريكية للتعامل مع "التهديد الإيراني في العراق"، خلال الفترة المقبلة، واصفا مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطاني في قصف لقاعدة التاجي بالعراق، بـ"التطور الخطير".



وأضاف المسئول - وفقا لقناة "الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن واشنطن " تعرف من هي الجهة التي تقف وراء إطلاق هذه الصواريخ"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "ستتعامل مع المخاطر التي تهددنا داخل العراق بالطرق المناسبة".



وكان البنتاجون قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطاني، وإصابة نحو 10 جنود آخرين بجراح، إثر قصف صاروخي استهدف معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.