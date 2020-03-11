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تونس: المصاب بكورونا العائد من مصر حضر مباراة الزمالك والترجي

وزارة الصحة التونسية
وزارة الصحة التونسية
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 11:03 م

قالت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية إن المصاب بفيروس كورونا العائد من مصر، هو من بين مشجعي الترجي الذين حضروا مباراته ضد الزمالك المصري في القاهرة.

وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة انصاف بن علية إن المصاب خضع للحجر الصحي الذاتي فور عودته من مصر، حيث حضر مباراة الزمالك والترجي يوم 28 فبراير الماضي.

والمصاب هو الحالة السابعة التي أعلنتها تونس حتى اليوم ومن بينها حالة غادرت البلاد إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وأعلنت تونس تعليق الرحلات البحرية والجوية مع إيطاليا، باستثناء عدد محدود من الرحلات الجوية عبر العاصمة روما، فيما ألزمت اكثر من ألفي مواطن الخضوع للحجر الصحي أغلبهم من العائدين من الخارج تحسبا لإصابتهم بالفيروس.


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