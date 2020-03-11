ليفربول يتسلح بجماهيره في مواجهة عناد «أتليتكو» سيميوني في «آنفيلد»

يتطلع ليفربول إلى التقدم خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في العاشرة مساء اليوم، في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال، وذلك بعدما تخلص من كبوته المحلية بفوز ثمين 2 / 1 على بورنموث واقترب خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري الإنجليزي.

ويتطلع ليفربول إلى الاستفادة من الدعم الجماهيري في مباراة اليوم لتحويل النتيجة لصالحه بعدما خسر صفر / 1 على ملعب أتلتيكو ذهابا، فيما سيفتقد باريس سان جيرمان الفرنسي للمساندة الجماهيرية في المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني الذي حقق الفوز 2 / 1 على ملعبه ذهابا.

ويواجه ليفربول تحديا صعبا على استاد "آنفيلد" نظرا لقوة المنافس ولكن الدعم الجماهيري الذي لعب دورا بارزا في فوز الفريق باللقب الأوروبي الموسم الماضي سيكون من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق في مباراة الغد أملا في اجتياز عقبة أتلتيكو بقيادة مدربه العنيد الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ويأمل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في أن يواصل الفريق انتفاضته بعد الفوز الثمين على بورنموث في الدوري الإنجليزي والذي أخرج الفريق من كبوة عابرة حيث كان الفوز على بورنموث مهما للغاية بعد هزيمتين متتاليتين لليفربول أمام واتفورد صفر / 3 في الدوري الإنجليزي وأمام تشيلسي صفر / 2 في كأس إنجلترا.

ويترقب كلوب حالة اللاعب جوردان هيندرسون قائد الفريق الذي عاد للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة فيما سيفتقد الفريق مجددا جهود حارس مرماه أليسون بيكر الذي لا يزال يعاني من الإصابة.

وفي المقابل، تبدو صفوف أتلتيكو مكتملة ويأمل الفريق في تجنب تكرار المصير الذي واجهه في الموسم الماضي عندما خرج على يد يوفنتوس الإيطالي بالهزيمة صفر / 3 إيابا رغم فوز أتلتيكو على ملعبه ذهابا.

واستنكر ماركوس لورنتي لاعب خط وسط أتلتيكو فكرة تأثير هزيمة ليفربول أمام واتفورد على مسيرة الفريق في البطولة الأوروبية وبالتحديد في مباراة اليوم حيث كانت الهزيمة أمام واتفورد هي الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال لورنتي : "الدوري الإنجليزي بطولة ودوري الأبطال الأوروبي بطولة أخرى... ستكون المباراة صعبة. كانت المواجهة صعبة علينا في مباراة الذهاب على ملعبنا ولن تكون أسهل بأي حال في مباراة الإياب على ملعب ليفربول. علينا أن نبدأ المباراة بكل قوتنا لأن هذا بالضبط هو ما سيفعله ليفربول".