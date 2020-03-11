القوى العاملة: غرامة وحبس 3 أشهر لمن يخرج من منزله في إيطاليا بسبب كورونا

كشف المستشار العمالي مجدي سيد حسنين التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو عن بدء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الإيطالي والذي يمنع الخروج نهائيا من المنازل، لافتا إلى أن كل من يخرج من منزله عليه حمل تصريح للطوارئ فقط لعدم التعرض للعقوبات، المتمثلة في دفع ٣٠٠ يورو والحبس ثلاثة أشهر.

جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو بايطاليا.

وأضافت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم أن قرار رئيس الوزراء الإيطالي شدد على منع الانتقال من مدينة إلى أي مدينه أخرى.