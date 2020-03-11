الكويت: تعطيل العمل لمدة أسبوع ووقف الرحلات التجارية حتى إشعار آخر

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، وقف جميع الرحلات التجارية من والى مطار الكويت بداية من منتصف الليل.

وأضاف أنه سيتم أيضا منع التجمع في المطاعم والأندية الخاصة ومنح العاملين في الدولة إجازة مدفوعة الأجر بداية من غد الخميس إلى 26 من الشهر الجاري.

ودعا المدیر العام للھیئة العامة للریاضة الكویتیة الدكتور حمود فلیطح الیوم الأربعاء، ممثلي الأندیة والاتحادات الریاضیة الكویتیة إلى اجتماع لبحث تداعیات استمرار ایقاف النشاط الریاضي بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید.(19

وأعلنت وزارة الصحة الكویتیة في وقت سابق اليوم الأربعاء تسجیل 3 اصابات مؤكدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (خلال الـ24، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 72 حالة شخصا.