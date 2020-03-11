فيتنام تلغي دخول مواطني 8 دول أوروبية بدون تأشيرة بسبب كورونا

أصدرت السلطات الفيتنامية اليوم الأربعاء بيانا أكدت فيه أنها سوف تلغي دخول مواطني ثمان دول أوروبية بدون تأشيرة دخول ابتداء من 12 مارس الجاري.

وجاء في البيان أنه عقب اجتماع عقد صباح اليوم، أعلنت اللجنة الرسمية لمكافحة فيروس كورونا أنها سوف تعلق مؤقتا إعفاء مواطني الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا من الحصول على تأشيرة دخول، وذلك ابتداء من 12 مارس الجاري.

ويشار إلى أنه في السابق، كان يمكن لمواطني هذه الدول دخول فيتنام بدون تأشيرة دخول والبقاء لمدة 15 يوما. والآن، في حال رغب أي من مواطني الدول الثماني دخول فيتنام، عليه أن يتقدم بطلب للحصول على التأشيرة كما أنه سوف يواجه قيودا مشددة وتقديم شهادات طبية إلزامية مع احتمال إيداعه الحجر الصحي لدى وصوله .

وأوضح البيان أنه لن يتم وضع جميع القادمين من أوروبا في الحجر الصحي، ولكن فقط الذين زاروا مؤخرا مناطق تفشي فيها فيروس كورونا، أو خالطوا حالات إصابة مؤكدة .