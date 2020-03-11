رفع حالة الطوارئ بغرفة عمليات المرور لمواجهة الطقس

رفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير للمرور، حالة الطوارئ بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور موجة طقس سيئ خلال الأيام المقبلة، وظهور شبورة مائية في الساعات الأولى من صباح كل يوم، وهطول أمطار على الطرق والسواحل تمتد إلى العاصمة.

ويجري التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري عن حالة الطقس، سواء بظهور أي شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار لمنع وقوع الحوادث المرورية، وسط تدعيم كافة المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل لملاحظة حركة السيارات تنفيذًا لتعليمات اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وشهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، والطلاب إلى مدارسهم.

وظهرت الكثافات في الذروة الصباحية، بالطريق الدائري من الأوتوستراد للمنيب ومن نفق السلام لموقف السلام ومن الصحراوي للمريوطية، كما تباطأت حركة السير بشارعي الهرم وفيصل اتجاه الجيزة، وكوبري أكتوبر من مدينة نصر للمهندسين والعكس من المهندسين لرمسيس، و المحور من الصحراوي للمنصورية ومن ناهيا لكوبري 15مايو، والأوتوستراد من طريق السويس لميدان هشام بركات والعكس اتجاه سيتي ستارز، وكورنيش النيل من المعادي للدائري والعكس.

ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وأمر بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة، من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، على مدى الـ24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000/ 24021233).