ترامب يسعى لتخفيض «جريء» على ضرائب الدخل بسبب كورونا

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قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تخفض الضرائب على الدخل مؤقتا كجزء من حزمة تحفيز في رد فعل على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر كودلو خلال مؤتمر صحفي: "إنه اقتراح جريء وهذا رئيس جريء"، دون تقديم تفاصيل عن الخطة، التي يتعين تمريرها عبر الكونجرس.

وصرح كودلو بأنه سيتم تحديد الاقتراح في "المستقبل القريب" موضحا أنه يهدف إلى منح تخفيض ضريبي للعاملين من الطبقة المتوسطة.

وتبحث إدارة ترامب أيضا تقديم المساعدة للأشخاص الذين يأخذون إجازات مرضية غير مدفوعة الأجر بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلى تأجيل الضرائب لبعض "الصناعات المتعثرة".