تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا

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سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم أن المريض توفى في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.