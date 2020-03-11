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تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 11 مارس 2020 - 1:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 مارس 2020 - 1:54 م

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم أن المريض توفى في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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