تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت ألمانيا اليوم الأربعاء ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا اليوم أن المريض توفى في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.