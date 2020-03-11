معهد البترول: زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت بمقدار 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من مارس آذار لتصل إلى 453 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 364 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين هبطت 3.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.7 مليون برميل بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 55 ألف برميل يوميا.