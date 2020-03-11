الكرملين يؤكد عدم تأثر نشاط الرئيس الروسي بتفشي فيروس كورونا في البلاد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن أنشطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسير بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية- في تصريح صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء - "لم نتلق بعد أي توصيات إضافية من قبل أطبائنا.. لكنكم ترون اليوم أن كل الفعاليات تسير وفقا للنظام الاعتيادي ولم يتم فرض أي قيود".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يتخذ كل الإجراءات الاحترازية الضرورية، ويتابع الوضع عن كثب، مؤكدا أنه ستتم الاستجابة للنصائح الخاصة بالحد من الزيارات الخارجية للمسؤولين بسبب انتشار الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الأربعاء، تصنيفها تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وباء عالميا، حيث سجلت في العالم 125616 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4605 حالة وفاة، أغلبها في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.

وفي روسيا تم رصد 28 إصابة بفيروس "كوفيد 19"، منها 8 حالات جديدة سجلت في وقت سابق من اليوم.