الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثيين يهدد بنسف جهود السلام

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إن التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، يهدد بنسف عملية السلام في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن ماري فان ديورون، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن بما فيها "استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين، وعملية السلام وجهود المبعوث الأممي مارتن جريفث".

وشدد الحضرمي على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي من أجل تحقيق السلام في اليمن، وفقا للمرجعيات المتفق عليها.

وإشار إلى أن استمرار انتهاكات الحوثيين وتصعيدهم يهددان بنسف جهود السلام الأممية.

يأتي حديث الوزير اليمني بعد أن استطاعت جماعة الحوثي السيطرة على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وغالبية مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك مع الجيش الوطني، وهو ما تعتبره الحكومة تصعيدا خطيرا يهدد السلام.