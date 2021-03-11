 دار أزياء هوجو بوس الألمانية تتكبد خسائر خلال الربع الرابع من 2019 - بوابة الشروق
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دار أزياء هوجو بوس الألمانية تتكبد خسائر خلال الربع الرابع من 2019

د ب أ
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 1:04 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 1:04 م

أعلنت دار أزياء هوجو بوس الألمانية تكبدها خسائر خلال الربع الرابع بقيمة 19 مليون يورو "7. 22 مليون دولار"، مقارنة بتحقيقها أرباح بواقع 60 مليون يورو خلال نفس الربع من عام 2019.

وتراجعت المبيعات لتصل إلى 583 مليون يورو، مقارنة بـ825 مليون يورو خلال عام 2019.

وتتوقع الدار ارتفاع المبيعات والإيرادات قبل حساب الضرائب والفائدة خلال العام الجاري لتتجاوز مستوى عام 2019.

وقالت الدار، إنها تتوقع تضرر الربع الأول من العام الجاري بصورة خاصة بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأعربت الدار عن ثقتها في أن مناخ التجزئة العالمية سوف يتحسن تدريجيا على مدار العام الجاري، ابتداء من الربع الثاني.

 


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