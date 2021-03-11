تمرين سعودي أمريكي مشترك لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية

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أعلنت القوات البرية السعودية اليوم الخميس انها انهت استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" مع القوات البرية الأمريكية غرب المملكة وذلك لرفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الخميس أن" القوات البرية السعودية أنهت الاستعدادات كافة لانطلاق التمرين المشترك "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الأمريكية، الذي ستنطلق فعالياته الأسبوع القادم في المنطقة الشمالية الغربية".

وأوضح البيان أن "ذلك يأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية".